Inter, Zappa verrà riscattato e poi girato in prestito in A: cinque squadre sulle sue tracce

Secondo quanto riportato da Tuttohellasverona.com il giovane terzino in forza al Pescara Gabriele Zappa avrà un futuro in Serie A, già a partire dalla prossima stagione. L'Inter, che detiene un diritto di recompra, ne riscatterà il cartellino per poi girarlo in prestito in massima serie. A seguirlo Parma, Hellas Verona, Sampdoria e Benevento. Dati gli ottimi rapporti tra Parma, Inter e lo stesso Pescara non è da escludere che i crociati possano godere di una pista privilegiata nel caso in cui decidano di puntare con forza sul giocatore.