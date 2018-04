Inter, Zhang a cena con dirigenti dell'Atalanta: Cristante nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta L'Eco di Bergamo, Steven Zhang è stato a cena ieri sera con alcuni dirigenti dell'Atalanta, con cui i rapporti sono molto buoni. Si sarebbero poste le basi per accordi commerciali extra-calcistici, ma non è escluso che si sia parlato anche di alcuni giocatori: su tutti il centrocampista Bryan Cristante, che l'Inter segue da diverso tempo.