Inter, Zhang: "Abbiamo reagito subito alla sconfitta di Barcellona"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da InterTV dopo il successo sulla Lazio, il neo-presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato così: "Non solo la vittoria è importante, ma lo è anche il lavoro di tutti durante la settimana che si rivede poi in campo. Si è notato un miglioramento dopo il ko di Barcellona. Calma e serenità, fattori importanti per una squadra, specie dopo una sconfitta. Di nuovo qui all'Olimpico dopo maggio? Sono tornato per questo, per vivere ancora queste emozioni. E chiudo facendo i complimenti a tutti, speriamo di continuare così fino alla fine della stagione".