Inter, Zhang accontenterà Conte: nuovi investimenti già a gennaio

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di Dortmund hanno scosso il mondo Inter. Un piccolo terremoto che con le sue onde ha coinvolto e travolto anche la dirigenza nerazzurra. Come riporta Tuttosport l'organigramma dell'Inter, nelle ore successive alla sconfitta di Champions, hanno palesato al tecnico di essere sulla stessa linea di pensiero. Tanto che negli ultimi giorni sia Giuseppe Marotta che Piero Ausilio hanno parlato col tecnico per rassicurarlo. Steven Zhang vuole un'Inter sempre più forte e già a gennaio farà di tutto per completare la squadra attraverso il mercato.