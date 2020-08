Inter, Zhang andrà dalla squadra: è atteso nella bolla di Dusseldorf

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, è atteso a Dusseldor nelle prossime ore per stare insieme alla squadra. Una situazione più che mai intricata, quella dovuta al Coronavirus: il numero uno interista entrerà quindi nella "bolla" che esiste per isolare la rosa e non farla venire a contatto con il virus, in Germania.