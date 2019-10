Inter, Zhang: "Cambiata gestione. Le fondamenta per competere al top"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Abbiamo gettato le basi della nostra crescita futura, oggi abbiamo più potere e abbiamo raggiunto risultati". Così Steven Zhang prosegue il suo intervento durante l'assemblea degli azionisti nerazzurri: "Per incrementare gli obiettivi ci siamo riorganizzati, lo scorso anno abbiamo cambiato la gestione amministrativa con il nostro CEO, Alessandro Antonello, e la parte sportiva con l'altro CEO, Giuseppe Marotta. Abbiamo creato un club di professionisti con tanti risultati anche sul mercato italiano. Negli anni scorsi l'azienda è cresciuta come organico, eravamo 150 o poco più nel 2016, siamo quasi 300 ma con tutte le figure arriviamo a quasi 700. Abbiamo tanti talenti che arrivano da Cina, Brasile, Regno Unito, Stati Uniti. Ora i risultati: quelli sportivi sono sicuramente l'aspetto più importante e ci stiamo lavorando moltissimo. La scorsa stagione abbiamo centrato per la seconda volta di fila la Champions, questo dimostra che stiamo costruendo le fondamenta per competere al massimo. Dopo otto anni senza Champions abbiamo dimostrato di poter disputare partite bellissime come contro Tottenham e Barcellona dando entusiasmo ai nostri fan. Vogliamo gareggiare a questo livello".

