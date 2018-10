Inter, Zhang da oggi sarà il nuovo presidente: Marotta al suo fianco

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi l'Inter avrà un nuovo presidente, il 21° della sua storia, con Steven Zhang che succederà a Erick Thohir, pronto anche a cedere a Suning il restante 31% della società che controlla in questo momento. Con questo aggiornamento societario si avvicina anche l'arrivo di Beppe Marotta, che avrà il compito di affiancare Antonello, Gardini e Ausilio e soprattutto di aiutare il giovane nuovo presidente a crescere come già fatto in bianconero al fianco di Andrea Agnelli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.