Inter, Zhang: "È importante vincere sia dentro che fuori dal campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'Assemblea degli Azionisti, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha parlato alla tv ufficiale del club dell'ingresso come socio di minoranza di LionRock Capital, ma non solo: "Stiamo lavorando su questo progetto da due anni e mezzo. Stiamo cercando di vincere sia dentro che fuori dal campo. L'ingresso di un nuovo partner come LionRock dimostra che il nostro progetto è interessante e che stiamo facendo dei progressi. Partner importanti come questi apprezzano molto il nostro lavoro, i nostri risultati e il fatto che stiamo migliorando settimana dopo settimana, di anno in anno. Questi partner ci danno buone risorse sia a livello nazionale che internazionale. Con le loro conoscenze e il loro supporto, siamo convinti che sia a breve che a lungo termine siamo sulla buona strada, ci stiamo muovendo verso il futuro nella giusta direzione. Se l'Inter vuole avere successo, non si tratta di una sola partita. È importante che vinciamo sia dentro che fuori dal campo. Gli sforzi che stiamo facendo ci hanno permesso di aumentare i ricavi. La dirigenza, i dipendenti e i giocatori stanno cercando di migliorare la società. Chiaramente i nostri partner sono a conoscenza di tutto questo e ciò ha fatto sì che i nostri ricavi potessero aumentare in maniera importante in questi ultimi due anni. Vogliamo innovare e avere successo e tutto il reparto media ha creato un buon feeling attorno al nostro brand e il marketing. Tutto ciò dimostra che l'Inter è più di ciò che si vede durante i 90 minuti. L'Inter è più di una sola partita. L'Inter è questione di cultura, immagine, atteggiamento e vogliamo creare un'energia positiva attorno al Club e al settore sportivo in generale. I numeri dimostrano che il Club è sulla strada giusta. Alla fine di ogni stagione dobbiamo essere in grado di dire che ci siamo migliorati. Dobbiamo migliorare la nostra classifica e un Club come l'Inter deve sempre essere competitivo ad alti livelli. Questo discorso vale per quest'anno, per la scorsa stagione e varrà per gli anni a seguire. Lottiamo sempre per il massimo perché siamo l'Inter. Dobbiamo migliorare ogni anno e dobbiamo essere in grado di dire che abbiamo lavorato bene perché ci siamo migliorati rispetto al passato", è quanto raccolto da FcInterNews.it.