Inter, Zhang fa visita al Corriere della Sera tra stadio e ambizioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang nella giornata di ieri ha fatto visita alla sede del Corriere della Sera a Milano, soffermandosi con attenzione e stupore davanti alle foto dei grandi collaboratori del passato come Montanelli, Pasolini e Terzani, ma anche di Montale, Premio Nobel nel 1975. Poi, dopo un breve incontro con il presidente del Torino non che proprietario di RCS Urbano Cairo ha parlato di come uno degli obiettivi nel medio termine sia quello di trasformare San Siro in un impianto sempre più moderno, indispensabile per accogliere sempre meglio i tifosi e aumentare gli introiti per ridurre il gap con la Juventus. Il numero uno interista, prima di salutare, ha anche promesso di riportare in alto il club nel più breve tempo possibile.