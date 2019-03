© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione delle celebrazioni per il 111° compleanno dell'Inter, il Presidente Steven Zhang si è espresso così: "È fondamentale mantenere intatte le motivazioni che hanno spinto i fondatori a far nascere questa squadra meravigliosa. Fratelli del Mondo, dunque, non è soltanto un’idea. È un modo di essere".

