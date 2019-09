Inter, Zhang: "Icardi buon giocatore. Spero che a Parigi centri gli obiettivi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang, ieri intervenuto da Ginevra, sede dell'ECA, ha parlato così della nuova stagione in casa Inter. Il presidente ha anche salutato Icardi, passato nell'ultimo giorno di mercato al PSG: "Il calcio è competizione e la competizione fa appassionare la gente allo sport. Sono felice che tanti ci considerino in lotta per qualcosa di importante in Italia e addirittura in Europa. Punteremo al massimo e mi auguro che i nostri tifosi si appassionino ai giocatori e all’allenatore, ma dando loro il tempo per migliorare. Conte è arrivato 100 giorni fa e sento dire che dobbiamo vincere il campionato e la Champions… Ovviamente tutti i club hanno l’obiettivo di ottenere questi risultati, ma bisogna aver pazienza perché molti dei nostri giocatori sono giovani. Sono convinto che nei prossimi mesi e anni i risultati arriveranno perché tutti, dai dirigenti alle persone che sono ad Appiano, lavorano molto bene".

Conte: "È un grande tecnico e come club abbiamo voluto dargli il 100%, anzi il 200%, del nostro supporto e appoggio. E' stato fatto questo tipo di mercato (la società tra prestiti, diritti di riscatto… obbligatori e acquisti dei cartellini si è impegnata per oltre 180 milioni, ndi) perché abbiamo capito che per l'Inter è necessario sempre puntare al massimo. Da due anni a questa parte ho voluto giocatori che abbiano sangue, cuore e mente nerazzurre, gente concentrata, che lotti al 100% per questa maglia, in campo e fuori. Ci servono solo professionisti che puntino al top. Sono convinto che questa stagione sarà divertente per i nostri tifosi. La Champions? Dobbiamo parteciparvi sempre e il fatto di esserci qualificati per due stagioni di fila è positivo. Continuiamo così".

Icardi: "E’ un buon giocatore, un bravo ragazzo, una brava persona e un professionista serio. Spero che a Parigi raggiunga i risultati che desidera. Ho parlato con il presidente del Paris Saint Germain ed era felice per come Mauro si allena e per quello che sta facendo".