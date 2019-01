Inter, Zhang: "Icardi è il nostro capitano, presto ci incontreremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang, presidente del club, parla all'uscita della sede dell'Inter ai microfoni di Sky analizzando così il mercato nerazzurro ma anche del caso Icardi, destinato a far discutere a lungo: “Se ci saranno occasioni le coglieremo, mercato invernale non offre grandi affari ma guardiamo a giovani talenti. Icardi è il nostro capitano e presto ci incontreremo per il suo contatto”.