Inter, Zhang: "In estate la più grande campagna acquisti di sempre"

"Le possibilità per il futuro sono enormi. Il club oggi è più forte che mai".

Ulteriori dichiarazioni di Steven Zhang, presidente dell'Inter, che ha parlato in conferenza stampa durante l'assemblea degli azionisti: "Le possibilità per il futuro sono enormi, paragonabili a quelle che hanno saputo creare i più grandi club sul pianeta. Il club oggi è più forte che mai, è rappresentato da ben due amministratori delegati, aspetto decisivo per tornare ad essere protagonisti in Italia, altrettanto per poterlo diventare presto anche in Europa. In società lavorano circa 7mila persone, stiamo avvicinando i mercati della Cina, Spagna, Argentina e UK. Tornare in Champions è stato un passo fondamentale per competere con certi standard, quelli del Barcellona, del Tottenham, del Dortmund quest'anno. In Serie A vogliamo giocarcela ad altissimi livelli, così come abbiamo fatto in questi anni con le nostre giovanili. Scorso anno ricordo anche il lancio di Inter Women, uno start che ci rende estremamente orgogliosi. Questa è una crescita orizzontale che ci porterà a diventare sempre più forti. In estate abbiamo portato a termine la più grande campagna acquisti di sempre. Il ritorno di Lele Oriali è stato cruciale per il nostro percorso, per la squadra, per il nuovo allenatore.

