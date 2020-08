Inter, Zhang in Germania insieme alla squadra: sogna la finale e la gloria della Coppa

Steven Zhang è tornato a Milano dopo 5 mesi d'assenza a causa Coronavirus e ora è pronto a risolvere le questioni pendenti in casa nerazzurra e soprattutto a godersi la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Il patron interista sogna di poter assistere alla prima finale della sua gestione, non tanto per l'accesso alla Champions dell'anno prossimo già conquistata sul campo in campionato, ma per la gloria di una coppa che manca dai tempi di Ronaldo e che comunque darebbe ampio lustro a una stagione amara per la lotta scudetto e per la stesso fallimento in Champions. Zhang domenica volerà in Germania con il resto della dirigenza, dopo si tornerà a parlare di mercato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.