Inter, Zhang in Italia dopo Pasqua. Due nodi da sciogliere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang tornerà in Italia dopo Pasqua. La notizia è de il Corriere dello Sport che spiega come il presidente nerazzurro abbia due priorità da sistemare: la prima è la scelta del tecnico, con Conte che è favorito per la panchina, poi la questione Mauro Icardi, che non sarà svenduto a giugno.