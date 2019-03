Inter, Zhang Jindong a Roma: via al pranzo con Marotta e Antonello

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Italia come membro della delegazione che accompagna il presidente cinese Xi Jinping, Zhang Jindong, numero uno del gruppo Suning e azionista di maggioranza dell'Inter, ha approfittato del suo viaggio a Roma per incontrare a pranzo Beppe Marotta e Alessandro Antonello, i due amministratori delegati della Beneamata. Un vertice, al quale partecipa pure il presidente del club Steven Zhang, che ha preso il via da pochi minuti nel quale si parlerà dei risultati sportivi, di investimenti futuri per il mercato e del tema stadio.