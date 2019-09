© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuove da casa Inter, raccontate oggi da Il Corriere della Sera. Jindong Zhang sarà in settimana a Milano. Oggi ad Appiano Gentile per confrontarsi con la squadra, domani in visita a San Siro per la gara di Champions contro lo Slavia Praga e anche presente nella sfida con il Milan. Peraltro, spiega Tuttosport, Zhang Senior manca allo stadio milanese da ben due anni.