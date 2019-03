© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zhang Jindong ritorna in Italia. Il patron dell’Inter sbarcherà stasera a Roma: Zhang senior, in veste di numero 1 di Suning, è stato infatti invitato alla visita ufficiale del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. A Roma sarà raggiunto dal figlio Steven, presidente dell’Inter, insieme al quale ha in agenda una fitta serie di incontri istituzionali con politici e imprenditori. Domani, salvo sorprese dell’ultimo minuto, Zhang senior si occuperà anche di Inter: il proprietario del club nerazzurro, che da Milano manca due anni, incontrerà Beppe Marotta e Alessandro Antonello, rispettivamente amministratore delegato sport e corporate della sua società. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.