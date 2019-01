Fonte: FcInterNews.it

Segnali positivi sul fronte Mauro Icardi, anche se non c'è ancora una data per l'incontro tra Inter e Wanda Nara. Come riporta SportMediaset, le parti vogliono stare insieme, l'agente ha lanciato messaggi chiari. La dirigenza però non ha fretta, al momento l'attaccante non può andarsene. Steven a breve entrerà in scena per gestire il contratto: 7 milioni + bonus fino al 2023 e annullamento della clausola, o innalzamento a oltre 150 milioni. Queste le basi di partenza della trattativa.