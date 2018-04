Inter, Zhang Jr.: "Onore e orgoglio per 110 anni di storia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Per 110 anni l'Inter ha giocato con onore e orgoglio, dando sempre il meglio di se senza guardare gli avversari. Questo è l'esempio dell'Inter. Il campionato non è finito, questi giocatori sono da Inter e hanno confermato che lotteremo fino alla fine. Non voglio parlare degli episodi. Dico solo che ancora una volta questi ragazzi hanno dimostrato cosa vuol dire indossare la maglia nerazzurra". Queste le parole di Steven Zhang a InterTV dopo il ko con la Juve.

"Ringraziamo tutti i tifosi, allo stadio e davanti alle tv - insiste Zhang Junior -. Questi giocatori, anche con l'uomo in meno, sembravano fossero in undici anche grazie al loro supporto. Qui nessuno molla, lo si vede anche dagli occhi dell'allenatore. Se giochiamo con questo spirito, in ogni gara, non c'è alcuna certezza che non si possa tentare di raggiungere l'obiettivo. Concentrati, con lo stesso atteggiamento, per arrivare a Roma e giocarsi tutto. Stasera tutti erano sotto una grande pressione, noi dobbiamo credere sempre in quelle che sono le decisioni di Spalletti e del suo staff perché sono un grande team".