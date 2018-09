Inter, Zhang junior: "Solo noi siamo abbastanza sexy per Milano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Solo noi siamo abbastanza sexy per Milano". Questa la didascalia che accompagna la foto della terza maglia dell'Inter (che verrà utilizzata per la prima volta oggi pomeriggio, alle ore 15, nel match di campionato contro il Parma, ndr) pubblicata su Instagram da Steven Zhang. Il figlio dell'azionista di maggioranza del club, Jindong, sarà presente oggi a San Siro per il primo impegno ufficiale dei nerazzurri dopo il rientro dalla sosta.