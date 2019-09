Inter, Zhang: "Lavorato per migliorare San Siro. La Premier un esempio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente dell'Inter Steven Zhang, ospite del convegno "Financial Fair Play, does it matter?", ha parlato anche del miglioramento del club attraverso San Siro: "Abbiamo lavorato in questi anni per migliorare San Siro in ottica marketing. Ogni risorsa disponibile può essere reinvestita nel club e per il club. Vogliamo diventare più attraenti, oltre che competitivi. E’ questo è possibile solo portando l’esperienza e l’intrattenimento a un livello successivo. La Premier resta un esempio in questo senso, sotto tutti i punti di vista".

