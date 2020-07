Inter, Zhang manca da oltre 4 mesi. Dalla Cina lavora al prossimo main sponsor

vedi letture

Al momento, scrive Tuttosport, non esistono certezze in merito al ritorno in Italia di Steven Zhang, presidente dell'Inter. Il numero 1 nerazzurro manca da Milano da 4 mesi e mezzo, l'ultima volta fu prima del lockdown. Per il quotidiano questa assenza prolungata è dovuta principalmente all'emergenza sanitaria, anche se lo stesso Zhang sta lavorando dalla Cina al futuro dell'Inter. In particolare, si legge, il lavoro attuale è incentrato sulla ricerca del nuovo sponsor che dovrà sostituire Pirelli dal giugno 2021. L'obiettivo è puntato su partner cinesi e sui coreani di Samsung, ma non sono da escludere aperture verso aziende statunitensi.