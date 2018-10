Inter, Zhang: "Messi? Se ci saranno opportunità si potranno coltivare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Zhang, nuovo presidente dell’Inter da oggi, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset a margine del consiglio di amministrazione nerazzurro di oggi: “Top player come Messi? Come promesso, se c’è una possibilità sul mercato di migliorare la nostra azienda non ci tireremo indietro. Non posso fare promesse su nomi esatti, se ci saranno opportunità si potranno coltivare. Non mi piace parlare di sogni perché non si avverano mai, bisogna pensare al massimo perché tutto può accadere con me e con tutto il gruppo, anche il meglio. Forza Inter! Sarò sempre con voi, fino a quando respirerò”.