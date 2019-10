"Crescita Inter rallentata dal settlement agreement, ora superato brillantemente".

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del bilancio, Steven Zhang parla così della crescita del club, sportiva e non solo: "Nella scorsa stagione abbiamo raggiunto la più grande crescita dal punto di vista degli introiti societari, con l'idea di trasformare il club in un'industria vera e propria. Cercheremo altri partner commerciali per potenziare la crescita dell'Inter che, come i nostri fans, è stata rallentata dal settlement agreement, superato brillantemente. Nota anche per il nostro nuovo e innovativo headquarters. Un ulteriore passo verso il futuro che porta evidenti benefici al nostro club. Insisteremo sulla nostra media house con altri investimenti mirati alla digitalizzazione dei canali nerazzurri. Da questi è partita l'iniziativa BUU per combattere ogni forma di discriminazione. Non si costruisce un grande progetto in un giorno. In questi tre anni sono state gettate basi determinanti per garantire un grande e meritato futuro al club".

