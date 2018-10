Inter, Zhang: "Non siamo inferiori alla Juve e abbiamo un grande cuore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Steven Zhang, nuovo presidente dell'Inter, ha parlato a Sky Sport: "Sono davvero molto felice e orgoglioso. Sto gestendo la squadra da due anni e sono più che pronto a guidare la squadra e ad aiutarla per continuare a vincere e diventare i più forti del mondo. Il mio sogno, il mio obiettivo è rendere l'Inter la squadra più forte al mondo e per far questo dobbiamo vincere dentro e fuori dal campo. Questo è il vero motivo per il quale abbiamo cominciato questo progetto e questo è il nostro piano e la nostra fiducia nel futuro. Sicuramente ci aspettano momenti eccitanti e risultati migliori. Io ci credo. Chiaramente la Juventus è una squadra molto forte e vincono da tanti anni, ma non è successo in un anno o in una stagione, hanno costruito un progetto e hanno provato a migliorare ogni singola stagione. Ma credo che la mia squadra non sia per nulla inferiore alla Juventus. Chiaramente abbiamo rispetto nei loro confronti ma al tempo stesso guardando alla mia squadra oggi quello che posso dire è che i giocatori hanno davvero un grande cuore. Avete potuto vedere anche in alcune partite, che sono capaci di segnare e vincere anche all'ultimo minuto o secondo, dando il meglio. Guardandoli, i giocatore dell'Inter ora sono davvero uniti, sono come una famiglia, sono positivi e sono contento di lavorare con loro. Non posso nemmeno esprimere quanto sono orgoglioso".