Inter, Zhang non vuole speculazioni su Icardi. Braccio di ferro sul futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cosa succederà con Icardi? Come andrà a finire? Marotta ieri si è detto ottimista, ma Tuttosport non sembra concordare con l'a.d. nerazzurro. "Marotta sa di avere alle spalle una proprietà che, in simili situazioni, è sempre stata irremovibile: in tal senso fa fede il precedente Ramires, tenuto ai margini dello Jiangsu, dopo che il giocatore aveva fatto di tutto per liberarsi a un prezzo non di mercato. Perché in questa storia una cosa è certa: Zhang non permetterà speculazioni su Icardi, anche a costo di fargli rispettare controvoglia il contratto".