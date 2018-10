Inter, Zhang: "Orgoglioso di essere presidente, pronto per tutte le sfide"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zhang Kangyang, noto a tutti come Steven, è ufficialmente il nuovo presidente dell'Inter, il più giovane dell'ultracentenaria storia nerazzurra. E in attesa di nuove parole ufficiali durante la conferenza stampa di oggi a Milano, direttamente dal profilo Weibo del club ne arrivano altre: "Sono molto orgoglioso di iniziare da oggi come presidente dell‘Inter, potrò guidare l'Inter in una nuova era: è il mio dovere dare a milioni di tifosi nel mondo tutte le loro passioni. Come presidente del club con 110 anni di storia, sono pronto ad affrontare tutte le sfide. Perseguire il primo posto in campo con competitività è la nostra priorità assoluta: faremo in modo che il team disponga di tutto il supporto necessario e abbia la più forte competitività nelle competizioni nazionali e internazionali. Fuori dal campo, faremo in modo che l'Inter sia competitiva come dentro al campo. Potenzieremo ulteriormente le capacità di gestione del team e creeremo una forza operativa più competitiva nei settori commerciale e di mercato. In futuro, l’Inter investirà anche più energia nel mercato globale. Allo stesso tempo, continueremo ad aumentare la nostra attenzione sulla gestione digitale e sulle comunicazioni digitali per garantire che l'Inter sia sempre all'avanguardia in questo campo. Inoltre, dobbiamo sempre ricordare che l'Inter non è solo una squadra di calcio, non si tratta solo di ciò che accade sul campo di calcio. Continueremo a non lesinare sforzi per promuovere lo spirito di onestà, affidabilità e concorrenza leale: insieme a tutti i nostri partner, trasmetteremo calcio e energia e informazioni più positive ai nostri fan e li trasmetteremo a tutti noi. Sono fermamente convinto che con il supporto di tutti voi, sono pronto a fare questo passo. Finché saremo uniti, saremo in grado di portare l'Inter a un'altra nuova era di successo!".