Inter, Zhang: "Possiamo battere chiunque, anche la Juve. Gap si è ridotto"

Steven Zhang, da oggi nuovo presidente dell'Inter, parla così del momento della squadra dopo le difficoltà iniziali: "A inizio anno avevamo alcune difficoltà perché la squadra andava migliorato l'assetto. Nelle ultime settimane è venuto fuori il nostro talento, il nostro cuore, non a caso diverse vittorie sono state raggiunte solo alla fine. Ci sono squadre più forti in Europa, ma il gap rispetto all'anno scorso si è ridotto. Già però l'anno prossimo, attraverso il mercato e l'allenamento, andremo ancora più in alto. Questa Inter comunque può battere chiunque, anche la Juventus che ci ha messo dieci anni per arrivare a questo livello. Noi speriamo di metterci meno. Credo molto nei miei calciatori".