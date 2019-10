© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Steven Zhang, oggi intervenuto in conferenza durante l'assemblea degli azionisti, ha parlato così di un investimento sul mercato che possa portare un top player in nerazzurro: "Come dicevo in estate abbiamo investito molto, abbiamo dimostrato di poter spendere, non si può giudicare negativamente quanto fatto sul mercato. Abbiamo anche visto che diversi club sono riusciti a competere senza tanti top player in rosa, servono sempre gli uomini giusti per il progetto e gli obiettivi. Dobbiamo sempre stare attenti al FFP, perciò occorre fare cose perbene, pratiche e decisive per il futuro".

