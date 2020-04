Inter, Zhang pronto ad accontentare Conte: 40 milioni più bonus per Tonali

Il presidente dell'Inter Steven Zhang è pronto ad accontentare il tecnico Antonio Conte regalandogli un altro centrocampista di prospettiva dopo Barella e Sensi. Si tratta di Sandro Tonali del Brescia, regista classe 2000, su cui c'è da tempo anche la Juventus, ma che il club nerazzurro è pronto a bloccare in vista dell'estate avendo incassato anche il gradimento del calciatore. Lo riferisce Sportmediaset spiegando che i nerazzurri sono pronti a investire 40 milioni di euro più bonus, una cifra che potrebbe arrivare ai 50 milioni fissati dal patron bresciano Cellino. In questo modo Conte nella prossima stagione potrebbe schierare una linea mediana azzurra che potrebbe far piacere anche al ct Mancini in vista dell'Europeo.