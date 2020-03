Inter, Zhang: "Siamo fortunati ad avere un allenatore straordinario come Conte"

Intercettato a Londra da La Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter Steven Zhang parla così di Antonio Conte: "Siamo davvero fortunati ad avere un allenatore straordinario come Antonio". Zhang torna sulla querelle con Dal Pino (il presidente nerazzurro lo aveva definito un "grande pagliaccio", ndr): "In molti hanno ritenuto esagerate le mie parole, ma io ritengo invece che siano state leggere e non abbastanza forti quando si affronta il tema della salute pubblica. Quando questo individuo ha proposto di posticipare di un solo giorno la partita per poter portare il pubblico allo stadio, in questa situazione ho ritenuto che fosse moralmente sbagliato".