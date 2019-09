Inter, Zhang: "Social media nel calcio? A prenda esempio da USA e Cina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Steven Zhang, ospite del convegno "Financial Fair Play, does it matter?", ha parlato così delle nuove direzioni che il calcio dovrà intraprendere per crescere:"Credo che la direzione presa dalla UEFA sia quella giusta. I club europei non possono che migliorare, a patto che seguano sul modello aziendale le regole che il FFP impone. I diritti televisivi hanno un ruolo decisivo. Esportare i grandi match della Serie A in Cina e Giappone, ad esempio, accresce la visibilità del torneo. Certo non è facile far convergere culture e abitudini con il fuso orario, ma gli introiti e l’immagine della lega, sono destinati a migliorare in maniera considerevole. Dovremmo pensare a nuovi strumenti, nuove modalità di trasmissione per generare maggiori ricavi. UEFA e ECA dovrebbero farlo. Magari guardando a come in USA e in Cina usano i social media", le parole del presidente dell'Inter.

Clicca qui per rileggere il suo intervento integrale!