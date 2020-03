Inter, Zhang: "Sono fiducioso, iniziando a recuperare subito le gare si concluderà la stagione"

Steven Zhang è fiducioso sulla regolarità della Serie A. Il presidente dell'Inter ha rilasciato una intervista alla CNN, a margine del meeting organizzato dal Financial Times, e s'è così espresso sul campionato in corso: "Penso - ha detto - che iniziando a recuperare partite questo fine settimana potremo finire la stagione. Tutte le società stanno affrontando le stesse difficoltà, ma sicuramente passo dopo passo e giocando possiamo superare insieme queste difficoltà. Quando un evento sportivo richiede nove-dieci mesi per concludersi è chiaro che non puoi prevedere cosa succede durante. Per il pubblico quella delle porte chiuse non è una buona soluzione, me sono misure necessarie".