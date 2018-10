Inter, Zhang-Thohir: c'è l'incontro per il passaggio delle quote

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nel prossimo weekend è previsto un incontro tra Zhang Jindong ed Erick Thohir per la cessione da parte dell'indonesiano del 31,05% di quote dell'Inter ancora in suo possesso nelle mani di Suning. Un appuntamento atteso da tempo, con gli avvocati già avvisati e pronti per chiudere l'affare in favore della proprietà cinese. Il tycoon dovrebbe incassare 200 milioni di euro per poi concentrarsi sul nuovo ruolo al vertice dello sport indonesiano con obiettivo le Olimpiadi del 2032. Con l'addio di Thohir, il 26 ottobre sarà ratificata la carica di nuovo presidente al giovane Steven Zhang.