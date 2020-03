Inter, Zhang torna sulle polemiche: "Non si può giocherellare col calendario"

Tutto quello che sta succedendo in merito all'allarme Coronavirus non è un gioco e non è uno scherzo. Lo dice Steven Zhang, presidente dell'Inter, parlando a La Gazzetta dello Sport: "Sento fortissimo questo tema e i suoi pericoli". E quindi ecco il perché dei toni accesi, accesissimi nel messaggio via Instagram dell'altra notte contro Dal Pino: "Non si può giocherellare con il calendario e rischiare che le persone si affollino in uno stadio mettendo a repentaglio sicurezza e salute. Non è accettabile che si prenda anche il minimo rischio quando si parla di salute e per questo sento come presidente di un club di calcio e di chi fa parte dell’industria dello sport la missione e la responsabilità di dire alle persone la verità e di accertarmi che passi il messaggio corretto. E di far sapere ai tifosi, siano essi dell’Inter, della Juve, del Milan o di qualsiasi altra squadra in Italia o in giro per il mondo che la salute e la sicurezza sono al primo posto e che dobbiamo prendere tutte le precauzioni e stare molto attenti. Penso che qualcuno invece non lo sappia o qualcun altro non lo stia facendo...".