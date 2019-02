Inter, Zhang vuole Conte. E Spalletti punta l’Europa League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Siccome il presidente dell’Inter, Steven Zhang, non perde occasione per parlare di titoli e di quell’irrefrenabile voglia di tornare a conquistarli quanto prima possibile, c’è ragione di pensare che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, in casa Inter, non si respire un’aria proprio leggerissima. Anzi, tutt’altro. Perché Spalletti stesso aveva detto che sarebbe stato il modo più veloce per ritoccare la bacheca, ormai parecchio arrugginita. Il ko ai rigori contro la Lazio nel gelo di San Siro ha lasciato strascichi che i nerazzurri dovranno essere bravi a smaltire in fretta. Il tecnico di Certaldo ha fallito un obiettivo, non apertamente dichiarato dalla società. Per questo motivo, da adesso, non si potranno più commettere passi falsi. In primo luogo perché la Roma quinta è a “soli” -6 e nel calcio niente va dato per scontato. E poi perché un’occasione come quella offerta dall’Europa League di riportare in auge il brand Inter sul palcoscenico internazionale, obiettivamente, non si può sprecare. Vero che Arsenal, Chelsea, Napoli e Siviglia non sono proprio gli avversari più morbidi del mondo, ma altrettanto vero è che l’Inter ha dimostrato di potersela giocare con il Tottenham in lotta per il secondo posto in Inghilterra con il super City di Guardiola. Attraverso l’Europa League belle realtà sono riuscite a diventare grandi. La società di Zhang può fare lo stesso. Suo figlio Steven è affascinato da Antonio Conte, ma al contempo nutre grande rispetto per Spalletti. Se però questo a giugno avrà deluso le aspettative sulle competizioni in corso, il rispetto non basterà per garantirgli un posto sicuro sulla panchina dell’Inter che verrà.