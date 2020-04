Inter, Zhang vuole togliere la clausola ma Lautaro non rinnoverà: pensa solo al Barcellona

vedi letture

L'Inter non vuole trattenere Lautaro Martínez contro la sua volontà, ma vuole trarre il massimo profitto dalla sua eventuale cessione. Così, riporta Sport, il presidente Steven Zhang sta cercando la formula giusta per eliminare la clausola da 111 milioni di euro, esercitabile solo dal 1 al 15 luglio, e l'unico modo per raggiungere questo obiettivo è proporre il rinnovo del contratto all'attaccante argentino. El Toro ha un accordo con i nerazzurri fino al 2023 e la dirigenza ha già messo sul tavolo, nelle scorse settimane, un'offerta con un robusto aumento di stipendio, che però è stata rifiutata dall'entourage del ragazzo, desideroso, a quanto sembra, di liberarsi per il Barcellona.

Poche speranze - L'Inter allora avrebbe avuto di recente un ulteriore colloquio, ovviamente telefonico, con il calciatore e l'agente, in cui avrebbe offerto un ingaggio raddoppiato rispetto ai 2 milioni percepiti attualmente. La condizione, ovviamente, è l'eliminazione di quella clausola che spaventa Zhang. Lautaro è considerato fondamentale nei piani futuri del Barcellona, disposto a fare follie pur di accontentarlo (la proposta è mostruosa: 7 milioni all'anno per cinque stagioni). Ecco perché l'impresa dell'Inter sembra davvero titanica, ma la perdita potrebbe essere addolcita da qualche contropartita: nell'operazione potrebbero rientrare Rakitic e Vidal.