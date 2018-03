Inter110 - Gli allenatori: Herrera e Mancini i più vincenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi c'è Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, partito benissimo e ora più in difficoltà, è però solo l'allenatore numero 71, nei 110 anni di storia dell'Inter. Un puntino, in un percorso fatto di tante vittorie.

A livello di trofei, gli allenatori più vincenti sono Helenio Herrera e Roberto Mancini: sette affermazioni a testa, con il tecnico argentino che però può vantare ben due Champions League. Completa il podio José Mourinho: due scudetti, come Alfredo Foni, ma col triplete in bacheca.

Per quanto riguarda le partite vinte, però, lo Special One guarda tutti dall'alto in basso: Mourinho ha vinto 67 partite sulle 108 in cui ha guidato l'Inter, con una percentuale di vittorie del 62,03%. Considerando solo i tecnici con almeno 100 panchine in nerazzurro, al secondo posto c'è Virgilio Fossati, allenatore di inizio '900. Curiosità: nessuno dei due entra nella top5 dei tecnici nerazzurri per presenze.

Allenatori dell'Inter con più panchine in assoluto in partite ufficiali

Helenio Herrera 366

Roberto Mancini 303

Giovanni Trapattoni 232

Arpad Weisz 212

Eugenio Bersellini 207

Allenatori dell'Inter con la miglior percentuale di vittorie*

José Mourinho 62,03% (67 vittorie su 108 partite)

Virgilio Fossati 61,60% (69 vittorie su 112 partite)

Roberto Mancini 58,08% (176 vittorie su 303 partite)

Helenio Herrera 56,01% (205 vittorie su 366 partite)

Giovanni Trapattoni 53,44% (124 vittorie su 232 partite)

*= considerati solo gli allenatori con almeno 100 panchine in nerazzurro