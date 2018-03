Inter110 - Herrera e Mourinho, la Grande Inter e il Triplete

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sarti, Burgnich, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Domenghini, Suárez, Corso. A prescindere dall'età, tutti hanno sentito questa filastrocca almeno una volta nella vita. La formazione della Grande Inter, una delle squadre più celebrate nella storia del calcio. L'Inter ha vinto tanto: scudetti, coppe, nazionali e internazionali. Chiunque dovesse indicare il periodo migliore della società nerazzurra, però, avrebbe la scelta limitata a due grandi epopee, quasi due ere geologiche. Caratterizzate, entrambe, dall'avere un presidente che di cognome fa Moratti (Angelo prima, Massimo poi) e da un tecnico straniero: Helenio Herrera e José Mourinho.

La grande Inter - Quando il Mago Herrera arriva a Milano è già un allenatore affermato a livello internazionale. Ha allenato in Francia, Spagna e Portogallo, ha vinto con Atlético Madrid e Barcellona. Di lui, però, tante cose sono e rimarranno avvolte nel mistero: nasce il 10 aprile, a Buenos Aires. L'anno, però, è incerto: i suoi tre passaporti recitano 1916, il certificato di nascita 1910. Dopo pochi anni si trasferisce con la sua famiglia in Marocco, a Casablanca, e nel viaggio perde sua madre. Diventa un calciatore mediocre, da allenatore sarà invece un vincente, ma non un innovatore. Herrera costruisce i suoi successi nella testa dei calciatori, prima che nel modulo: urla, sbraita, convince. È innamorato di sè e allo stesso modo fa innamorare i propri uomini. Gioca col catenaccio, non vince subito ma nel giro di tre anni vince qualsiasi cos. Odia sportivamente Corso ma è costretto a farlo giocare. Nel 1964 e nel 1965 vince due Coppe dei Campioni di fila, e con loro due coppe intercontinentali. Diventa anche ct dell'Italia, va alla Roma e vince ancora, torna all'Inter ma non vince. Della sua squadra restano tante voci, le accuse per l'uso di doping. Ma anche i successi internazionali. Quelli che la tifoseria dovrà aspettare 40 anni per rivivere.

Il triplete - Dopo il Mago, lo Special One. Come Herrera, José Mourinho ha i tratti del santone. Come Herrera, ha avuto una carriera da calciatore pressoché trascurabile. Come Herrera, arriva all'Inter da allenatore già affermato. È andato a scuola da Robson e Van Gaal, ha vinto una Champions League col Porto, il successo meno mainstream degli anni recenti della storia del calcio europeo. L'Inter viene da anni di successi interni targati Roberto Mancini, ma l'ultimo trofeo internazionale è la Coppa Uefa del 1997-1998. Mourinho costruisce il suo undici. Non diventa una filastrocca come la formazione della Grande Inter, ma le idee sono molto simili: le stelle devono sacrificarsi, un centravanti come Samuel Eto'o può fare il terzino e lo fa anche volentieri. C'è spazio anche per Mario Balotelli. Nessuna vera novità o innovazione calcistica, solo tanto carisma (e non è poco) e un'incredibile coesione di squadra. Come Herrera, più di Herrera: vince tutto, scudetto, Champions League e Coppa Italia. Nello stesso anno, prima squadra italiana a riuscirvi. Rimane il punto più alto della carriera di Mou, come per Herrera. E scusate se è poco.