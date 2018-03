Inter110 - I campioni: dal 1982, almeno un nerazzurro in finale mondiale

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Inter e le nazionali. Con l'Italia, un rapporto particolare: spesso si guarda ai nerazzurri per i tanti stranieri in campo, ma nei fatti il contributo alla causa è sempre stato di alto livello. Dopo la Juventus, infatti, l'Inter è la seconda squadra per calciatori "concessi" alla Nazionale (109, la Juve è a 141). E i giocatori dell'Inter sono al secondo posto per presenze totali in azzurro (1399), con Giacinto Facchetti arrivato a 94 caps azzurre.

L'Inter vanta inoltre ben 19 giocatori campioni del mondo con la rispettiva nazionale, di cui ben 14 l'Italia. Molto speciale il rapporto col mondiale: dal 1982 a oggi almeno un giocatore nerazzurro ha giocato la finale del torneo iridato. In particolare: Altobelli, Bergomi e Oriali nel 1982, Rummenigge nel 1986, Brehme, Matthaus e Klinsmann nel 1990, Berti nel 1994, Ronaldo e Djorkaeff nel 1998, Ronaldo nel 2002, Materazzi nel 2006, Sneijder nel 2010 e Palacio nel 2014. Mauro Icardi ha una motivazione in più per convincere Jorge Sampaoli a portarlo in Russia.