Inter110 - Zenga in porta, Ronaldo-Milito in attacco: una top 11 stellare

Diciotto scudetti, tre Champions League, tre Coppe Uefa. E via dicendo. Stilare una top 11 di una squadra con una storia lunga 110 anni, e fatta di tantissimi successi, è compito improbo, quasi impossibile. Il tentativo, però, stuzzica la curiosità. Restano fuori nomi eccellenti. Ma abbiamo provato a scegliere i migliori undici giocatori della storia dell'Inter. Per forza di cose, quasi una fusione tra la squadra di Herrera e quella di Mourinho.

In porta, Walter Zenga batte di misura Giuliano Sarti e Julio Cesar. Per un semplice motivo: l'Uomo Ragno ha vinto meno dei suoi illustri colleghi, ma come nessun altro è riuscito a entrare nel cuore e nell'immaginario collettivo del tifoso interista.

I terzini sono davvero obbligati: a destra Javier Zanetti, a sinistra Giacinto Facchetti. I due capitani per antonomasia della storia dell'Inter, lì non c'è davvero da discutere. Un altro posto è assicurato a Giuseppe Bergomi, lo Zio. Ha iniziato con l'Inter, ha continuato con l'Inter, ha chiuso con l'Inter. Ha vissuto anni complicati della storia nerazzurra, ma 519 presenze hanno il loro peso. Completa il pacchetto arretrato Tarcisio Burgnich, uno dei migliori difensori della storia italiana. Menzione, ma meriterebbero un'altra top 11, giocatori come Marco Materazzi, Ivan Ramiro Cordoba, Armando Picchi, Beppe Baresi.

A centrocampo, scelte molto offensive. Luis Suarez oggi lo vediamo imbolsito opinionista dei salotti televisivi. Da calciatore, però, è stato uno dei migliori registi sempre. A oggi, resta l'unico spagnolo di nascita ad aver vinto il Pallone d'Oro. Con lui, Sandro Mazzola. Figlio di Valentino, e molto altro: nell'iconografia del calcio italiano resta la staffetta e la rivalità con Gianni Rivera, ma Mazzola è stato davvero uno dei migliori nella storia del nostro pallone. Chiude il terzetto Esteban Cambiasso, leader silenzioso del Triplete. Arrivato come seconda linea del Real Madrid, ha smentito davvero tutti prendendo le redini di una squadra fantastica. Restano fuori, ovviamente, eccellenze del calcio: Dejan Stankovic, Angelo Domenghini, Lothar Matthaus.

Viva il trequartista. Sia la Grande Inter che la squadra del triplete vantavano un numero 10 di livello mondiale. Mario Corso batte Weslej Sneijder: l'olandese ha fatto volare l'Inter, Mariolino ha usato quel suo sinistro meraviglioso per vincere la resistenza del Mago Herrera.

In attacco, impossibile lasciare fuori Ronaldo. Il Fenomeno, fortissimo e sfortunato. Ha cambiato il modo di intendere il ruolo del centravanti, Messi e l'altro Ronaldo, Cristiano, sono la conseguenza di un giocatore mai visto prima sui campi da calcio. Un extraterreste. L'altro slot va a Diego Milito. Non sarà un calciatore assoluto come Zlatan Ibrahimovic, non avrà le presenze di Alessandro Altobelli o i record di Antonio Angelillo. Resta fuori, perché chi scrive non l'ha davvero vissuto Giuseppe Meazza. A lui, in fin dei conti, è dedicato San Siro. Resta l'uomo di tanti record, per l'Inter. Forse il miglior attaccante nella storia del calcio italiano. Milito, in assoluto, non gli si avvicina neanche. Ma l'argentino, in una stagione, è stato il calciatore più decisivo nella storia di questo sport.

L'allenatore? Decidetelo voi. Di tecnici eccellenti ne sono passati, dalle parti dell'Inter: Helenio Herrera e José Mourinho, ma anche Giovanni Trapattoni e Roberto Mancini. Solo per limitarsi agli anni recenti. Quasi impossibile.

Top 11 Inter: Zenga; Zanetti, Bergomi, Burgnich, Facchetti; Mazzola, Suarez, Cambiasso; Corso; Ronaldo, Milito.