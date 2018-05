Interessi incrociati Juve-Chelsea: concorrenza Blues per Martial

© foto di imago sportfotodienst

Interessi incrociati tra Juventus e Chelsea in tema di attaccanti. I bianconeri, non è un mistero, sono interessati a riportare in Italia Alvaro Morata, oggi ai Blues. Ma Marotta & Paratici seguono con grande attenzione anche Anthony Martial, francese del Manchester United. Su cui, però, la concorrenza potrebbe arrivare proprio da Stamford Bridge. Secondo i media inglesi, infatti, il Chelsea sarebbe pronto a muoversi in modo concreto per il giovane attaccante dei Red Devils.