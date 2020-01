Interno, esterno o trequarti. Le possibili versioni bianconere di Kulusevski

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Se il prossimo giugno la rosa della Juventus fosse ancora questa in tutti i suoi uomini, dove si piazzerebbe Dejan Kulusevski? La Gazzetta dello Sport prova a disegnare tre diverse Juventus, tutte con lo svedese in campo in tre diverse posizioni.

Trequartista, Bernardeschi fuori - Se Sarri dovesse decidere di utilizzare Kulusevski da 10, a fargli spazio sarebbe soprattutto Bernardeschi. In questo modo lo svedese agirebbe alle spalle di una coppia formata, presumibilmente, da Dybala e Ronaldo.

Interno, Ramsey fuori - Il gallese non ha certamente impressionato in questa prima parte di stagione e il discorso è simile a quello fatto per Bernardeschi. Solo che Ramsey può giocare anche da interno, ruolo che per la rosea può fare con qualità anche Kulusevski.

Esterno, Douglas Costa fuori - In questo caso si parla ovviamente di 4-3-3, il modulo che Sarri avrebbe voluto proporre con continuità se solo Douglas Costa fosse stato a disposizione. I tanti infortuni del brasiliano non lasciano tranquilli e Kulusevski ha dimostrato a Parma di sapersi muovere alla grande in quella zona di campo.