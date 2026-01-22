Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Intervista Ceravolo

Intervista CeravoloTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 07:00Serie A
Filippo Davide Di Santo

Domenica ci sarà Atalanta-Parma, e la Dea vuole ritrovare la vittoria dopo il pareggio sudato contro il Pisa. In esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato l'ex attaccante nerazzurro e crociato Fabio Ceravolo: tra il momento dei bergamaschi, qualche ricordo sul suo passato atalantino ed emiliano e ovviamente la gara di questo weekend.

INTERVISTA CERAVOLO
L’Atalanta è ritornata in zona Europa in 90 giorni: si aspettava questo dopo l’esonero di Juric
“Seguendo un po’ il campionato quest’anno partendo fin dall’inizio perdendo Gasperini mi aspettavo non si potesse ripetere l’annata precedente. Era difficile ripetersi perché Gasperini ha cambiato il blasone alla società Atalanta. Non mi aspettavo con Palladino una risalita veloce e ha dato identità alla squadra e mentalità vincente e dando autostima ai ragazzi”.
Su cosa sta incidendo mister Palladino?
“Compatttezza ed entusiasmo. Vivere bene la quotidianità degli allenamenti con il sorriso. Guardandolo mi da l’idea di una persona che trasmette tanto entusiasmo e aveva bisogno di quello. Dopo una partenza non felice ci voleva una botta così. Al di là i numeri parlano chiaro ha buoni numeri”.
Cosa deve fare l’Atalanta per arrivare in Champions se ancora possibile?
“Si c’è tutto il tempo di arrivare nelle prime quattro. Gli uomini sono da Atalanta e non credo sia no stati stravolgimenti. La squadra è competitiva direi quarta. Perché terzo è abbastanza difficile”.
Provocazione: giusto dire che questa Atalanta dipenda molto più da De Ketelaere che non da Lookman?
“Si. Gli uomini per fare fare il salto di qualità e che ci aspetta tanto. De Ketelaere e Lookman rimangono comunque importante. Mi aspetto molto più da Scamacca visto che è un attaccante della Nazionale e ha tutte le caratteristiche: siamo stati abituati con tanti goale ci si aspetta questo”.
Zalewski ricorda molto il Papu Gomez con questo nuovo ruolo offensivo?
“Zalewski studiandolo negli ultimi anni credo sia un giocatore dove gli si può dare più ruoli e lo metterei a variare in tutto il fronte d’attacco come faceva Papu Gomez. Penso sia il giocatore”
E Raspadori giusto che sottolinei l’ambizione di questa società?
“Assolutamente si. La società ha dimostrato che gli anni con Gasperini non sono stati un periodo bensì un beneficio a lungo termine e quella di confermarsi nelle coppe europee e di stare ai piani alti. Merito della famiglia Percassi”
Dall’Atalanta attuale alla sua: come sono stati i suoi due anni a Bergamo?
“Due anni meravigliosi. Con l’occhio di adesso era un’altra Atalanta che tentava di salvarsi e che lottava molto. Io ho vissuto molto il passaggio da Ruggeri e Percassi. Ricordo come mi sono messo in mostra con dei goal, mi dispiace non aver ragguinto la salvezza all’ultimo. Il secondo anno eravamo la squadra da battere insieme al Siena e facemmo una festa importante. Ricordo la festa e la passione dei bergamaschi che ci sono sempre stati vicini. Li ringrazierò sempre e grazie anche a loro siamo risaliti subito. Non ha più sofferto come l’Atalanta prima”.
Che ricordo ha di Conte: con lei fu al centro del suo 4-2-4 dove segnò alla Juve?
“Noi con l’avvento di mister Conte si poteva già capire la sua fame e magnacalita nei dettagli. Propsio si vedeva che viveva male i pareggi e le sconfitte: ti dimostrava che lui era un predestinato e vincente. Ho un bel ricordo perché mi adotto come esterno d’attacco dove in quel momento rendevo bene”.
Cosa mancò per la salvezza e se dopo la promozione le sarebbe piaciuto dare ancora tanto all’Atalanta
“Estate molto particolare e triste. Ero in comproprietà e aspettammo fino all’ultimo giorno per capire di essere riscattato o meno. Quella Serie B mi aspettavo un minutaggio maggiore perché venivao da un annata importante in Seire A ma erano scelte dell’allenatore e sono sempre stato positivo per il bene dell’Atalanta. L?obiettivo”
Su fronte Parma cosa pensa del lavoro di Carlos Cuesta?
“Un po’ di scetticismo a Parma c’è stato all’inizio. Con gli ultimi risultati c’è stato qualche avanzamento. In un campionato italiano differente dal tiki-taka spagnolo ci potevano essere problemi, poi è chiaro che con un gruppo di giovani ci si poteva aspettare altro. Tuttavia pul raggiungere la salvezza”
Parma su cosa deve lavorare per trovare la cosiddetta “alba di un tempo”?
“C’è da fare un percorso come ha fatto l’Atalanta. Sicuramente serve conoscenza e fondi: per costruire una società vincente non la si costruisce da un momento all’altro ma la politica dei giovani sconosciuti ma non troppi e mterrere gente esperta può creare qualcosa di importante”.
Pellegrino può avere un gran futuro in qualche big?
“Si, Pellegrino mi ha impressionato qua a Parma. Un centravanti completo che aiuta molto la squadra e ha sicuramente margini di miglioramento. Non a caso è stato attenzioanto dai top club, ma deve essere assolutamente costante nelle prestazioni”.
Domenica ci sarà Atalanta-Parma, che gara si aspetta?
“Partita bella e mi auguro che sia così. Vedo l’Atalanta sicuramente favorita anche per il fattore casa e per una rosa abbastanza competitiva, ma le insidie di una squadra che cerca punti salvezza si possa chiudere è sempre un problema per tutti dove i singoli possono fare la differenza”.

Ultima domanda: giusto dire che sia uno dei campionati italiani più equilibrati degli ultimi anni?
“Si confermo che sarà una lotta scudetto importante analizzanod leprime quattro. Magari fosse così fino all’ultima giornata perché tra gli anni della Juve, un po’ il primo di Napoli di Spalletti, già verso la fine del campionato e un campionato equilibrato può fare la differenza e tutti sono contenti e si capisce che il campionato si è livellato e quindi si può ancora crescere”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Infranto il primo, resta un altro tabù per la Fiorentina. L'attacco del Parma... Infranto il primo, resta un altro tabù per la Fiorentina. L'attacco del Parma...
Juventus, l'ex dt Ceravolo: "Perché non riprendere Gasperini? Ne rimasi folgorato... Juventus, l'ex dt Ceravolo: "Perché non riprendere Gasperini? Ne rimasi folgorato a Torino"
Ceravolo: “Roma-Napoli senza favorita. Sarà una gara tattica decisa dai dettagli”... Ceravolo: “Roma-Napoli senza favorita. Sarà una gara tattica decisa dai dettagli”
Altre notizie Serie A
La Roma sfida la rivelazione della Bundes: quanti talenti riscoperti dallo Stoccarda... La Roma sfida la rivelazione della Bundes: quanti talenti riscoperti dallo Stoccarda
Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli... Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."... Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."
Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"... Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
Serie A, crescono gli ascolti: 6,7 milioni di spettatori per la 22ª giornata. Seconda... Serie A, crescono gli ascolti: 6,7 milioni di spettatori per la 22ª giornata. Seconda migliore
Fiorentina, Dzeko è atterrato in Germania: nelle prossime ore visite e firma con... Fiorentina, Dzeko è atterrato in Germania: nelle prossime ore visite e firma con lo Schalke 04
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
3 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
4 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
5 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, svolta europea: Benfica ko 2-0, ora testa al Napoli
Immagine top news n.1 Roma-Stoccarda, le probabili formazioni: Pisilli a centrocampo, in avanti Ferguson
Immagine top news n.2 Bologna-Celtic, le probabili formazioni: Dallinga dal 1', Italiano senza Orso
Immagine top news n.3 Spalletti elimina quasi Mourinho dalla Champions. Juventus ai playoff con il 2-0 al Benfica
Immagine top news n.4 Il mercato del Napoli resta a saldo zero: le big dicono no ad ADL sulla modifica delle regole
Immagine top news n.5 Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Immagine top news n.6 Champions League, i risultati della sera e la classifica: il Napoli ora è 25°
Immagine top news n.7 Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: flop Mourinho contro Spalletti. Prepotenza Thuram
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.2 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.3 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.4 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Ferrarese: "Conosco Floro Flores: sta facendo cose straordinarie a Benevento"
Immagine news Serie C n.3 Novara, Boveri: "Pensiamo maggiormente alle uscite. Ma siamo vigili sul mercato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Roma sfida la rivelazione della Bundes: quanti talenti riscoperti dallo Stoccarda
Immagine news Serie A n.2 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
Immagine news Serie A n.3 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Immagine news Serie A n.4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 gennaio
Immagine news Serie A n.5 Napoli, lo scopritore di Vergara: "Leggo commenti ridicoli. Sbaglia anche CR7..."
Immagine news Serie A n.6 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 All-in da concludere su Izzo. Ma l'Avellino ha il 'piano B': Pedro Felipe della Juventus Next Gen
Immagine news Serie B n.2 Lo Spezia non ce la fa, è l'Avellino a battere la concorrenza: domani si tenta di chiudere con Izzo
Immagine news Serie B n.3 Entella vicina all'accordo con Silletti. Che fino a giugno rimarrà in prestito al Team Altamura
Immagine news Serie B n.4 Parola di ex. La Mantia: "Catanzaro è squadra collaudata, la Virtus Entella si salverà"
Immagine news Serie B n.5 Tegola per i tifosi del Pescara: divieto di trasferta fino al 15 febbraio. La nota del club
Immagine news Serie B n.6 Palermo, stretta finale con la Cremonese per Johnsen. Sul piatto un contratto di tre anni e mezzo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Novara, Boveri: "Battere la Pro Patria per dimostrare che valiamo più della classifica attuale"
Immagine news Serie C n.2 Nessuna speranza per il rinforzo desiderato dal Foggia. Tateo: "Patierno rimane all'Avellino"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, il CONI rigetta il ricorso relativo alla penalità del 16 settembre: confermato il -13
Immagine news Serie C n.4 Il Sorrento saluta Bolsius. C'è l'accordo con il Perugia: il trequartista firmerà fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Latina, bussano alla porta per Ekuban: ma è il Renate. E c'è la semifinale di Coppa da giocare...
Immagine news Serie C n.6 Giugliano-Balde, avanti insieme. L'attaccante rinnova il contratto fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.4 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Vittoria di carattere su un campo difficile come quello della Ternana"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: poco turn over da ambo le parti. Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?