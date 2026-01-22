Esclusiva TMW Intervista Ceravolo

Domenica ci sarà Atalanta-Parma, e la Dea vuole ritrovare la vittoria dopo il pareggio sudato contro il Pisa. In esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb, ha parlato l'ex attaccante nerazzurro e crociato Fabio Ceravolo: tra il momento dei bergamaschi, qualche ricordo sul suo passato atalantino ed emiliano e ovviamente la gara di questo weekend.

L’Atalanta è ritornata in zona Europa in 90 giorni: si aspettava questo dopo l’esonero di Juric

“Seguendo un po’ il campionato quest’anno partendo fin dall’inizio perdendo Gasperini mi aspettavo non si potesse ripetere l’annata precedente. Era difficile ripetersi perché Gasperini ha cambiato il blasone alla società Atalanta. Non mi aspettavo con Palladino una risalita veloce e ha dato identità alla squadra e mentalità vincente e dando autostima ai ragazzi”.

Su cosa sta incidendo mister Palladino?

“Compatttezza ed entusiasmo. Vivere bene la quotidianità degli allenamenti con il sorriso. Guardandolo mi da l’idea di una persona che trasmette tanto entusiasmo e aveva bisogno di quello. Dopo una partenza non felice ci voleva una botta così. Al di là i numeri parlano chiaro ha buoni numeri”.

Cosa deve fare l’Atalanta per arrivare in Champions se ancora possibile?

“Si c’è tutto il tempo di arrivare nelle prime quattro. Gli uomini sono da Atalanta e non credo sia no stati stravolgimenti. La squadra è competitiva direi quarta. Perché terzo è abbastanza difficile”.

Provocazione: giusto dire che questa Atalanta dipenda molto più da De Ketelaere che non da Lookman?

“Si. Gli uomini per fare fare il salto di qualità e che ci aspetta tanto. De Ketelaere e Lookman rimangono comunque importante. Mi aspetto molto più da Scamacca visto che è un attaccante della Nazionale e ha tutte le caratteristiche: siamo stati abituati con tanti goale ci si aspetta questo”.

Zalewski ricorda molto il Papu Gomez con questo nuovo ruolo offensivo?

“Zalewski studiandolo negli ultimi anni credo sia un giocatore dove gli si può dare più ruoli e lo metterei a variare in tutto il fronte d’attacco come faceva Papu Gomez. Penso sia il giocatore”

E Raspadori giusto che sottolinei l’ambizione di questa società?

“Assolutamente si. La società ha dimostrato che gli anni con Gasperini non sono stati un periodo bensì un beneficio a lungo termine e quella di confermarsi nelle coppe europee e di stare ai piani alti. Merito della famiglia Percassi”

Dall’Atalanta attuale alla sua: come sono stati i suoi due anni a Bergamo?

“Due anni meravigliosi. Con l’occhio di adesso era un’altra Atalanta che tentava di salvarsi e che lottava molto. Io ho vissuto molto il passaggio da Ruggeri e Percassi. Ricordo come mi sono messo in mostra con dei goal, mi dispiace non aver ragguinto la salvezza all’ultimo. Il secondo anno eravamo la squadra da battere insieme al Siena e facemmo una festa importante. Ricordo la festa e la passione dei bergamaschi che ci sono sempre stati vicini. Li ringrazierò sempre e grazie anche a loro siamo risaliti subito. Non ha più sofferto come l’Atalanta prima”.

Che ricordo ha di Conte: con lei fu al centro del suo 4-2-4 dove segnò alla Juve?

“Noi con l’avvento di mister Conte si poteva già capire la sua fame e magnacalita nei dettagli. Propsio si vedeva che viveva male i pareggi e le sconfitte: ti dimostrava che lui era un predestinato e vincente. Ho un bel ricordo perché mi adotto come esterno d’attacco dove in quel momento rendevo bene”.

Cosa mancò per la salvezza e se dopo la promozione le sarebbe piaciuto dare ancora tanto all’Atalanta

“Estate molto particolare e triste. Ero in comproprietà e aspettammo fino all’ultimo giorno per capire di essere riscattato o meno. Quella Serie B mi aspettavo un minutaggio maggiore perché venivao da un annata importante in Seire A ma erano scelte dell’allenatore e sono sempre stato positivo per il bene dell’Atalanta. L?obiettivo”

Su fronte Parma cosa pensa del lavoro di Carlos Cuesta?

“Un po’ di scetticismo a Parma c’è stato all’inizio. Con gli ultimi risultati c’è stato qualche avanzamento. In un campionato italiano differente dal tiki-taka spagnolo ci potevano essere problemi, poi è chiaro che con un gruppo di giovani ci si poteva aspettare altro. Tuttavia pul raggiungere la salvezza”

Parma su cosa deve lavorare per trovare la cosiddetta “alba di un tempo”?

“C’è da fare un percorso come ha fatto l’Atalanta. Sicuramente serve conoscenza e fondi: per costruire una società vincente non la si costruisce da un momento all’altro ma la politica dei giovani sconosciuti ma non troppi e mterrere gente esperta può creare qualcosa di importante”.

Pellegrino può avere un gran futuro in qualche big?

“Si, Pellegrino mi ha impressionato qua a Parma. Un centravanti completo che aiuta molto la squadra e ha sicuramente margini di miglioramento. Non a caso è stato attenzioanto dai top club, ma deve essere assolutamente costante nelle prestazioni”.

Domenica ci sarà Atalanta-Parma, che gara si aspetta?

“Partita bella e mi auguro che sia così. Vedo l’Atalanta sicuramente favorita anche per il fattore casa e per una rosa abbastanza competitiva, ma le insidie di una squadra che cerca punti salvezza si possa chiudere è sempre un problema per tutti dove i singoli possono fare la differenza”.

Ultima domanda: giusto dire che sia uno dei campionati italiani più equilibrati degli ultimi anni?

“Si confermo che sarà una lotta scudetto importante analizzanod leprime quattro. Magari fosse così fino all’ultima giornata perché tra gli anni della Juve, un po’ il primo di Napoli di Spalletti, già verso la fine del campionato e un campionato equilibrato può fare la differenza e tutti sono contenti e si capisce che il campionato si è livellato e quindi si può ancora crescere”.