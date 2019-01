Intriga lo sgarbo alla Roma, serve un esterno: il punto sulla Lazio

Un'idea suggestiva, che sa di sgarbo post-datato. E poi un solo obiettivo, a livello tattico, abbastanza chiaro, per la Lazio.

IN ENTRATA

La suggestione porta a Barcellona: nel mirino c'è Malcom, brasiliano scippato dai blaugrana alla Roma in estate. Ora ci pensano Tare e Lotito, che in Spagna guardano anche a Iker Muniain. L'urgenza più pressante, però, è quella di regalare un esterno destro difensivo a Inzaghi: l'ultima idea porta a Sala, il nome più quotato resta quello di Davide Zappacosta. Ma nella long-list ci sono anche Hysaj, Castagne e Darmian.

IN USCITA

Caceres è ai saluti: il Parma è dietro le porte, purché anche la Lazio faccia la sua parte. Poi continua l'operazione sfoltimento: Alessandro Murgia piace all'Empoli, Wallace al Wolverhampton. C'è la fila in Serie B per Rossi, Cataldi potrebbe finire all'Atalanta se dovesse concretizzarsi la pista Castagne.