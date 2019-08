Intrigo attaccanti: missioni londinesi e contromosse nerazzurre

Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paratici è a Londra. Si parte da questo assunto per comprendere la portata della mossa di mercato che la Juventus sta costruendo nel formulare lo sgarbo per eccellenza all’Inter: non solo soffiandole Lukaku, ma anche inserendo nella trattativa l’unica contropartita per la quale Marotta avrebbe acconsentito a liberare Icardi per la via di Torino, Paulo Dybala. Un quadro contorto ma che procede ad oltranza, la presenza delle parti in causa negli uffici operativi dei Red Devils ne è testimonianza tangibile e concreta, e che manca solo della pennellata della Joya per diventare effettiva. La richiesta di Dybala per sposare la causa dello United è di percepire lo stipendio che viene solitamente destinato ai top player da quelle parti: “Mi volete? Pagatemi quanto Pogba”. Questo lo scoglio da superare per fare in modo che il puzzle si incastri con soddisfazione di tutte le parti in causa. Una storia che al momento non riguarda l’Inter, ma che i nerazzurri vorrebbero cercare di modificare nel finale. La sola maniera possibile è la seguente: farsi trovare pronti con un’alternativa all’altezza della prima scelta come Cavani, al netto delle decisioni del Matador su un contratto che scade nel 2020. L’intrigo procede, la Juve è vicina a chiudere. Siamo agli sgoccioli…