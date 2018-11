Intrigo Diawara: tra prezzo da big, paletti e depistaggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trecentoquarantacinque minuti. Questo l'impiego che Carlo Ancelotti nei primi tre mesi di stagione ha destinato ad Amadou Diawara, centrocampista classe 1997. Più di Marko Rog, meno di tutti gli altri mediani in rosa. L'ex Bologna è entrato a pieno regime nelle rotazioni dell'allenatore del Napoli: ha avuto la sua occasione dal primo minuto contro Sampdoria, Parma, Sassuolo ed Empoli. Non proprio le sfide più importanti di questo primo trimestre, ma comunque tante occasioni per il calciatore guineano per mettersi in mostra.

Non ha vissuto il suo momento migliore, e forse anche per questo motivo negli ultimi giorni si sono accavallate voci su un suo possibile addio a gennaio. E' emersa la possibilità Valencia, ma proprio questa mattina ai nostri microfoni ha smentito questa pista il suo procuratore, Daniele Piraino: Il Napoli non accetterà proposte inferiori ai 50 milioni di euro, cifra da grandi giocatori. Inoltre, se Diawara dovesse lasciare il club azzurro, lo farebbe solo per società di pari valore o superiore, con gli stessi obiettivi, e non per fare passi indietro”.

Parole che chiariscono due posizioni, quella del Napoli e quella del ragazzo. Il club partenopeo che nell'estate 2016 l'ha acquistato per 15 milioni di euro vuole più del triplo. E per offerte inferiori ai 50 milioni di euro non è disposto a trattare. Poi ci sono le ambizioni del ragazzo, che adesso è in un top club e non vuole scendere di categoria. E il Valencia attuale - quarto nell'ultima Primera Division, vicino all'eliminazione in Champions e 15esimo nell'attuale Liga - lo sarebbe.