Intrigo Lukaku: ieri contatto Juve-United, oggi previsto rilancio Inter

Il futuro di Romelu Lukaku dovrebbe avere l'attesa schiarita nei prossimi giorni, forse anche nelle prossime ore: gli ultimi aggiornamenti firmati Corriere dello Sport parlano di un incontro Juve-United ieri, con Paratici che ha visto i dirigenti dei Red Devils per fare il punto anche su Paulo Dybala, il quale ha chiesto un ingaggio monstre ai Red Devils (14-15 milioni annui). Oggi è previsto un nuovo meeting per l'uomo mercato bianconero, ma con l'agente dell'argentino, Antun: in questo proverà a capire se la strada che porta a Manchester è definitivamente chiusa.

Capitolo Inter, offerta attesa a ore - Nessun rilancio, fino ad ora, da parte di Marotta: non c'è nessuna intenzione di partecipare ad aste, ma potrebbe arrivare un ritocchino alla precedente proposta da 60 milioni + 5 di bonus, che comunque non non porterà l'esborso totale a superare i 70. I nerazzurri sono convinti di avere in tasca la preferenza del giocatore e c'è fiducia nella fumata bianca.