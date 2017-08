Intrigo Schick: oggi Nedved è tornato in contatto col suo entourage

Prosegue l'intrigo legato al nome di Patrik Schick, attaccante della Sampdoria che non ha ancora scelto la sua nuova destinazione. Come riporta il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, la Juventus grazie al lavoro di Nedved è tornata nel pomeriggio a sondare il campo per l'attaccante ceco che in serata dovrebbe dare una risposta alla Roma. Sullo sfondo anche l'Inter, club che continua ad avere il gradimento del giocatore.